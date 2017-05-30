Минэкономразвития: Турция не ограничивала ввоз пшеницы из России

Турция не ограничивала получение лицензий на ввоз пшеницы из России – два проблемных случая были техническими накладками, заявил журналистам замминистра экономического развития Алексей Груздев. «Наши турецкие партнеры не подтверждают и даже более того – дали в СМИ на следующий же день официальное опровержение о том, что никаких ограничений, квотирования в отношении российской продукции не вводилось», – сказал он.

По его словам, «это противоречит духу совместного заявления, где действительно написано таким образом, что снимаются все действующие ограничения». «То, что мы проверяли, – единичные случаи, мы тут же их направляли в министерство экономики [Турции], – сказал он. – Обычно с этим сталкивались именно импортеры. Нами было зафиксировано два случая, когда заявка на получение лицензии была отклонена или было установлено, что можно от заявленного объема 25% ввезти».

«Турецкие партнеры сообщили, что это технические накладки с учетом того, что решения уже отменяются», – добавил он. Груздев сообщил, что в понедельник «все, у кого были сложности, подтвердили, что никаких сложностей нет».

24 мая наличие ограничений Турции на импорт пшеницы из России подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что они связаны с «некоторыми ограничениями с российской стороны»: Россия не разрешила ввоз турецких томатов.

Ранее турецкие и российские трейдеры сообщили, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы. По их данным, на Россию должно приходиться 20–25% от всех выданных лицензий на импорт, писали «Ведомости». Речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: такая лицензия позволяет поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта.