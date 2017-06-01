Ткачев: Турецких помидоров не будет на российском рынке еще минимум три года

Россия намерена еще не менее трех лет ограждать свой рынок от турецких томатов, сказал «Прайму» министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он дал интервью агентству на полях ПМЭФ. По его словам, ближайшие три года будут решающими для российских производителей томатов, которым нужно серьезно увеличить производство. «Мы уже в два раза снизили импорт томатов и производим у себя в стране 800 000 т… Нам нужно еще примерно полмиллиона тонн - это, как я говорил, три-пять лет, в зависимости от конъюнктуры рынка, внутреннего спроса», - сказал он. Для России производство томатов - «это растущая отрасль, нам нужно 5-7 лет, и мы закроем потребление», добавил министр.

«У нас появится свой, российский томат, помидор, недалек тот день, когда мы будем думать об экспорте своей овощной продукции», - мечтает Ткачев.

Как ранее сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, российский Минсельхоз только начал обсуждать с Турцией возможность сезонных поставок томатов. Его цитировал ТАСС. Чиновник добавил, что решение правительства о снятии ограничений с поставок в Россию всей турецкой плодоовощной продукции, кроме томатов, уже готов и скоро его подпишет премьер Дмитрий Медведев.