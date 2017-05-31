Песков: указ Путина по Турции не касается ограничений на поставку томатов

Подписанный президентом Владимиром Путиным указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой республики» не распространяется на введенные ранее ограничения на поставку турецких томатов в Россию. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что указ подписан в развитие договоренностей, достигнутых Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в начале мая в Сочи, передает «Интерфакс».

В начале мая президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган договорились восстановить торговые отношения: Турция вновь вносит Россию в список стран, из которых беспошлинно импортируются сельхозпродукты, Россия, в свою очередь, разрешает поставки турецких овощей и фруктов, отзывает все намеки на новый запрет полетов чартеров в Турцию, разрешает турецким строителям работать в России без ограничений и проч.

Ранее о том, что снятие ограничений на торговлю с Турцией не коснется поставок в Россию турецких томатов, говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснял, что «по томатам мы зарезервировали свою позицию, которая связана с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые не должны пропасть».

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 г. после того, как в ноябре 2015 г. в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.