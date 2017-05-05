Помидорная оговорка

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган условились простить друг другу взаимные обиды и снова жить в мире. На официальном языке это означает: Турция вновь вносит Россию в список стран, из которых беспошлинно импортируются сельхозпродукты, Россия, в свою очередь, разрешает поставки турецких овощей и фруктов, отзывает все намеки на новый запрет полетов чартеров в Турцию, разрешает турецким строителям работать в нашей стране без ограничений и проч. «Мы договорились, что мы все эти ограничения снимаем <...> Мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию», – заявил Путин по итогам переговоров с турецким коллегой.

Правда, с одной оговоркой – помидорной. Именно в этом вопросе Россия настояла на сохранении запрета – на время, конечно, но пока не очень понятно какое. «Наши сельхозпроизводители взяли значительные кредиты. Это [томаты] достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и т. д. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», – оказался непреклонен Путин. Но в качестве жеста доброты и милосердия добавил: «<...> когда мы не можем обеспечить потребности нашего рынка собственным производством, мы закупаем часть товаров, в том числе и томаты <...> Поскольку мы закупаем по импорту в определенное время года, [то] наши турецкие партнеры не должны быть дискриминированы. Они будут так же, как любые наши импортеры, работать на нашем рынке».

Турецкие СМИ поспешили написать, что в этой пшенично-помидорной войне победу одержала Россия, которая сумела выйти из конфликта с явными для себя преимуществами. Интерпретировать итоги спора можно по-разному, но не стоит забывать и о джокере в российском рукаве (или о заградотряде на российских позициях?).

Не раз и не два Россельхознадзор вместе с коллегами из Роспотребнадзора приходили на помощь руководству страны в самую трудную минуту. Грузия не идет на уступки – запретим вино и боржоми, Украина преследует друга нашей страны – в консервах найдем палочку, в сыре – плесень, в конфетах – много сахара, а в соли – примеси. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что специалисты службы 15–19 мая проинспектируют турецкие предприятия по производству перца, салата латука, тыквы и кабачков (их поставки вновь были разрешены в марте этого года). Это запланированные ранее проверки, не связанные с последними решениями по урегулированию торгового кризиса, подчеркнул Данкверт.

Но понятно, что турецкие овощеводы не должны расслабляться. Мы, может, и разрешили поставлять помидоры в межсезонье, но главное – чтобы там какой мухи или червя не нашлось.