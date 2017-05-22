Россия приступает к подготовке актов по снятию ограничений в торговле с Турцией

Правительство России незамедлительно приступает к подготовке нормативных актов, направленных на снятие ограничений в торговле с Турцией, заявил на пресс-конференции в Стамбуле премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что Москва рассчитывает на «симметричные действия Анкары».

На вопрос журналистов, каких товарных групп коснется снятие ограничений, премьер уточнил, что это «плодоовощная продукция, за исключением томатов, это касается ограничений на использование рабочей силы, так называемых секторальных ограничений на ведение бизнеса в отдельных направлениях, включая стройку».

Вместе с тем Медведев отметил, что снятие ограничений на торговлю с Турцией не коснется поставок в Россию турецких томатов. Он напомнил, что «по томатам мы зарезервировали свою позицию, которая связана с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые не должны пропасть».

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 г. после того, как в ноябре 2015 г. в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.