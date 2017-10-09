Турция может аннулировать покупку С-400 в случае отказа России от совместного производства

Турция и Россия «в принципе» согласились на совместное производство систем С-400, но Анкара готова заключить соглашение с другой страной в случае отказа Москвы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Официально мы не получали какого-либо отрицательного ответа по этому вопросу. Сам президент Путин сказал нам, что мы можем предпринять совместные шаги для совместного производства», - сказал он. «И если российская сторона не рассматривает такую возможность позитивно, тогда мы заключим соглашение с другой страной», - подчеркнул министр, которого цитирует газета Hurriyet.

Чавушоглу добавил, что «на данный момент соглашение касается только покупки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры относительно поставок С-400 в Турцию продолжаются. При этом он не стал комментировать заявления Чавушоглу, что Анкара может заключить соглашение с другой страной, если Россия не будет передавать Турции технологии в рамках контракта по С-400.