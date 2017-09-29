Кремль подтвердил получение аванса от Турции за С-400

Турция внесла аванс за российские установки С-400, подтвердил помощник президента Путина по ВТС Владимир Кожин. Это сообщает «Интерфакс». «Контракт вступил в действие, аванс заплачен. По конкретным срокам пока ничего не могу сказать», - заявил чиновник.

По словам Кожина, по условиям контракта Россия не будет передавать Турции технологии, пока речь идет только о поставках систем.

О том, что Москва и Анкара договорились о поставках С-400, стало известно 13 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что контракт подписан, Турция выплатила аванс и ожидает российского кредита для выполнения основной части контракта.

По словам двух менеджеров предприятий оборонно-промышленного комплекса, речь идет о поставке четырех систем (дивизионов) в составе двух полков комплекса С-400, писали «Ведомости». Представители минобороны Турции говорили, что С-400 должны прикрыть Анкару и Стамбул. До сих пор кроме российских войск ПВО систему С-400 приобрел лишь Китай в 2015 г. – четыре дивизиона стоимостью примерно $2 млрд. По словам человека, близкого к «Рособоронэкспорту», турецкий контракт стоит примерно столько же, а в словах Эрдогана о структуре финансирования нет ничего необычного: часть сделки может оплачиваться заказчиком, а часть – за счет российского кредита.