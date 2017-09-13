Эрдоган раскритиковал реакцию США на закупку С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал реакцию ряда членов альянса НАТО, осуждающих планы Анкары по закупке системы противовоздушной обороны С-400 российского производства, пишет Hurriyet.

«Они взбесились, потому что мы заключили контракт на поставку С-400. Чего вы ожидали? Нам что, нужно вас ждать? Мы делаем все для обеспечения нашей безопасности. Мы принимает меры предосторожности, и мы будем продолжать это делать», - сказал президент Турции.

Он посетовал на то, что США и Израиль «никогда особо не хотели предоставлять нам свои беспилотные летательные аппараты». А когда они предоставили, то ремонт и обслуживание беспилотников стал обременительным для Турции. «Теперь Турция сама может производить беспилотники, а им это не нравится», - отметил он.

«Мы выразили турецкой стороне свое беспокойство в связи с возможным приобретением С-400. Для НАТО важно то, что вооружение союзников должно работать вместе. Совместимость наших вооруженных сил является фундаментальным принципом НАТО, необходимым для выполнения наших операций», - говорил представитель Пентагона Джонни Майкл.

12 сентября Эрдоган заявлял, что соответствующее соглашение с Россией уже подписано и предоплата по контракту перечислена.