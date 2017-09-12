Подписан контракт на поставку С-400 в Турцию

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 подписан. Россия не будет раскрывать детали, но готова начать реализацию контракта, сообщила сегодня Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «Необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации», - заявила пресс-служба ФСВТС.

«Стороны достигли договоренности о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации, - сказали в ФСВТС. - В силу специфики и чувствительности темы на данном этапе считаем некорректным раскрывать все детали». «Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику», - сообщили в ФСВТС России.

Сегодня турецкая Hurriyet процитировала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что турецкая сторона уже частично оплатила С-400. «Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Депозит, насколько я знаю, также уже оплачен», – сказал он. «Решения, касающиеся нашей независимости, принимать нам. Мы ответственно относимся к мерам в сфере безопасности и обороны нашей страны», – отметил Эрдоган.

В июле в СМИ появились сообщения о том, что Турция может купить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 за $2,5 млрд. Тогда же министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Турция рискует из-за несовместимости С-400 с техникой НАТО. Мэттис пообещал, что Пентагон подождет и посмотрит, каким образом Турция будет использовать российские ЗРК.

С-400 «Триумф» - зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Максимальная дальность поражения – 250 км. Максимальная высота поражения – 27 км. Заказчики – Россия, Китай, Турция. Ведутся переговоры о поставке в Индию.