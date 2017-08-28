Россия считает, что вопрос о поставках в Турцию С-400 практически «на выданье»

Вопрос о поставках в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 практически «на выданье»», заявил в интервью «Коммерсанту» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он подчеркнул, что «речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы». Шугаев выразил надежду, что «вскоре» стороны выйдут «на позитивный итог».

Глава службы по ВТС отметил, что «наши «заокеанские друзья», конечно, негодуют» по поводу этой сделки, но « Турция – независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать». Он также рассказал, что сейчас наблюдается «большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 «Триумф» обрабатывается порядка десяти заявок».

В июле обеспокоенность в связи со сделкой по поставкам в Турцию С-400 выражал глава комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ выразил недоумение, «почему это должно кого-то беспокоить», и пояснил, что Анкаре было «важно» выбрать предприятие для сотрудничества, тем более что подобные обращения поступали и в США. Тогда же он заявил, что переговоры с российской стороной по поводу сделки «по большей части» завершены. «С божьей помощью мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить», – рассказывал Эрдоган депутатам парламента.