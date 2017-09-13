Россия подписала с Турцией контракт на поставку системы ПВО С-400

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По словам двух менеджеров предприятий оборонно-промышленного комплекса, речь идет о поставке четырех систем (дивизионов) в составе двух полков комплекса С-400 Д. Гришкин / Ведомости

Помощник президента России Владимир Кожин заявил во вторник ТАСС, что контракт с Турцией на поставку зенитно-ракетных систем С-400 подписан, но отказался раскрывать подробности. Его подписание подтвердил «Ведомостям» представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ранее во вторник, сообщила газета Hurriet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже заявил, что контракт подписан, Турция выплатила аванс и ожидает российского кредита для выполнения основной части контракта.

По словам двух менеджеров предприятий оборонно-промышленного комплекса, речь идет о поставке четырех систем (дивизионов) в составе двух полков комплекса С-400. Ранее представители минобороны Турции говорили, что С-400 должна прикрыть столицу страны Анкару и ее экономическую и культурную столицу Стамбул (см. карту). До сих пор кроме российских войск ПВО систему С-400 приобрел лишь Китай в 2015 г. – четыре дивизиона стоимостью примерно $2 млрд. По словам человека, близкого к «Рособоронэкспорту», турецкий контракт стоит примерно столько же, а в словах Эрдогана о структуре финансирования нет ничего необычного: часть сделки может оплачиваться заказчиком, а часть – за счет российского кредита.

История с закупкой Турцией систем ПВО большой дальности тянется около 10 лет. В турецком тендере T-LORAMIDS по закупке таких систем участвовала другая дальнобойная российская система ПВО – С-300ВМ, но главными претендентами всегда считались системы из стран – союзников Турции по НАТО: европейская система SAMP-T и американский Patriot, производитель которого, корпорация Reytheon, имеет связи с турецкой оборонной промышленностью. В 2014 г. победа была внезапно присуждена китайскому комплексу HQ-9 (создан по мотивам российской С-300ПМУ), но под давлением США решение было отменено. Переговоры с Россией возобновились осенью 2016 г. после попытки переворота в Турции, которая привела к охлаждению ее отношений с НАТО. В июле министр обороны США Джеймс Мэттис выразил сомнение в совместимости С-400 с вооружениями союзников Турции, имеющих на ее территории крупнейшую авиабазу Инджирлик.

Контракт с Турцией – событие, которое бывает на рынке раз в 10–20 лет, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Покупка таких систем оружия, как современные истребители и дальнобойные системы ПВО, имеет геополитическое значение, а в случае с Турцией это знаменует ее дальнейший дрейф от НАТО, считает эксперт.