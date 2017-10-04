Почему рекордный урожай зерна — еще не повод для радости

Пока в России нет стратегии развития зернового рынка, рекорды нас только обременяют

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Именно столько или даже больше соберет в этом году Россия, наконец-то констатировал в конце прошлой недели министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Наконец, потому что и российские аналитики, и даже американские коллеги в лице USDA, аналитическая служба которого считается одной из самых авторитетных в мире, уже какой месяц твердят: зерновой рекорд прошлого года в 120,7 млн т будет побит.