Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Вещь недели: Пшеница
Салат латук, перец и тыква против пшеницы
Почему Турция снова может отказаться от импорта российского зерна
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Первый месяц нового зернового сезона уже миновал, и общий экспорт зерновых из России вырос благодаря ячменю и кукурузе
Максим Стулов / Ведомости
В этом году Минсельхоз России обещает очередной рекорд по экспорту зерновых – 38 млн т против прошлогодних 36 млн т. Урожай будет хорошим – около 103–105 млн т, по прикидкам министра сельского хозяйства Александра Ткачева. К тому же свыше 15 млн т осталось с прошлого года – самого урожайного за последние почти 40 лет (собрали 120,7 млн т зерна); плюс неучтенные запасы в закромах аграриев – около 5 млн т.
Первый месяц нового зернового сезона уже миновал, и общий экспорт зерновых из России вырос благодаря ячменю и кукурузе. Но по главной культуре экспорта, пшенице, мы уже отстаем: по данным Минсельхоза, с 1 июля по 2 августа пшеницы мы отправили за границу год к году на 7,5% меньше.
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