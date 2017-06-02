Санитары холодильника

Геннадий Онищенко давно уже не главный санитарный врач России, но его методы ведения торговых войн остаются актуальными и востребованными. На этой неделе Роспотребнадзор арестовал 16 200 бутылок черногорского вина, обнаружив в нем повышенное содержание пестицидов. Проблемы у черногорского вина – как прежде у грузинского боржоми, молдавского вина, украинских конфет, белорусского молока, латвийских шпрот и т. д. и т. п. – возникли из обострения отношений с Черногорией, которая, как полагает российский МИД, объята «антироссийской истерикой». В конце апреля парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО, после чего депутат Миодраг Вукович не смог пересечь границу России на пути в Минск: причиной запрета на въезд в Россию оказался закрытый, т. е. непубличный, санкционный список черногорских политиков. После того как МИД Черногории направил российскому послу ноту протеста, МИД России предостерег россиян от поездок на курорты Черногории «на фоне общего регресса двусторонних отношений». Арест вина – это уже, значит, на посошок.

Торговые войны как подкладка внешнеполитических конфликтов – давно и часто используемый (и, конечно, не только Россией) механизм экономического пакостничества, как правило не имеющий катастрофических последствий для наказуемой страны-экспортера, зато бьющий по потребителям страны – инициатора запрета. Российско-турецкая помидорно-самолетная война стоила Турции сокращения объемов экспорта в 2016 г. на $1,7 млрд (по сравнению с 2014 г.), но самый чувствительный товар – турецкие помидоры – быстро нашел новые рынки: потери составили только 10% от объема прежних российских поставок, подсчитала Наталья Шагайда из РАНХиГС. При этом Россия создала себе проблемы с экспортом пшеницы и растительного масла на $1,3–1,5 млрд, а российские потребители лишились сравнительно дешевых турецких овощей, замены которым оперативно найдено не было. Турецкие помидоры остаются под запретом и сейчас, когда политические проблемы урегулированы, – но это уже издержки ставки на импортозамещение.

Экспансия торговых войн с постсоветского пространства на более отдаленные периметры подтверждает жизнеспособность и востребованность асимметричных торговых запретов. Как отмечают эксперты, вступление в НАТО Черногории повышает нервозность в вопросе возможного дрейфа в сторону альянса соседней Сербии, что психологически крайне неприятно для России. Основным аргументом против присоединения сербские политики называют возможный раскол общества (75% населения против), однако протесты населения не помешали вступлению в альянс Словакии и Черногории (50% против). Значит ли это, что следом за черногорским вином на очереди сербские яблоки, клубника и персики?

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