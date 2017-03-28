Рыночные взгляды российской власти

Дмитрий Песков прокомментировал исключение Турцией России из числа стран, пользующихся правом на беспошлинный ввоз сельхозпродукции в страну. Решение принято под давлением турецких экспортеров, рассчитывавших на возобновление поставок помидоров и огурцов в Россию. Ежегодно Турция экспортировала свежие овощи и фрукты на $700 млн, сейчас под запретом торговля продукцией на $450 млн, отмечало министерство экономики этой страны. Россия ограничила ввоз ряда турецких овощей и фруктов после того, как ВВС Турции сбили российский военный самолет в ноябре 2015 г.

После визита в Россию Реджепа Эрдогана в начале марта казалось, что стороны договорились: Москва пообещала снять запрет на работу в России турецких строительных компаний и ограничения на импорт продуктов. Еще раньше стороны заявили о возобновлении проекта газопровода «Турецкий поток». Россия разрешила импорт турецкой капусты, лука, гвоздик, соли, но помидоры с огурцами – на них приходится основная доля турецкого продуктового экспорта в нашу страну – остались на границе.

Конечно, можно мечтать о мировом рынке. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев тоже считает, что «мы в ближайшие два-три, максимум пять месяцев найдем новые рынки сбыта зерна и безболезненно заменим Турцию». Но надо помнить, что в 2016 г. Россия собрала рекордные 120,7 млн т зерна, а экспорт отстает от прошлогодних темпов. В период активной закладки нового урожая наличие огромных (как минимум 20 млн т, по оценкам экспертов на 1 июля) переходящих запасов совсем некстати. Внутренние цены будут падать, что на фоне укрепляющегося рубля и невысоких мировых цен не способствует благосостоянию аграриев.

И опыт России говорит об обратном: когда после зернового эмбарго 2010/11 она возвращалась на мировой рынок, другой крупнейший покупатель российского зерна – Египет – еще несколько месяцев после открытия границы осторожничал в сделках с российским зерном, отдавая предпочтение европейскому. Примечательно, что именно Египет – вероятно, с целью получить скидку – уже нашел в нескольких партиях зерна из России мертвых насекомых. А если он присоединится к Турции, то парой месяцев на восстановление не отделаться – на этих двух крупнейших покупателей приходится около трети всего российского зернового экспорта. Мировой рынок, как заметил Песков, большой и устоявшийся – у каждой страны своя зона ответственности. Но если вдруг где-то освобождается место, на него тут же находятся желающие. Да и кроме Турции и Египта свободных мест не видно.