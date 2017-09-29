Турция ожидает от России снятия запрета на поставки томатов в течение двух дней

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил о том, что Анкара ожидает отмены российской стороной эмбарго на поставки томатов в течение нескольких дней.

«Надеюсь, в техническом плане мы это увидим в течение 1-2 дней. Мы слышали об этом решении, но хотим, чтобы это было подтверждено официально», — сказал Зейбекчи журналистам в Анкаре. По его словам, решение было принято на недавней встрече президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Подтверждение мы слышали из уст президента России», - уточнил он, предложив дождаться первой отгрузки.