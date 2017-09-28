Путин и Эрдоган обсудили вопрос поставок турецких томатов в Россию

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Тайипом Эрдоганом на встрече в Анкаре вопросы сельского хозяйства - в частности, была затронута тема возможных поставок турецких помидоров в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Говорили о сельхозпродукции. Вы знаете, что есть вопросы, связанные с томатами. Работа ведется. Представители минсельхозов двух стран и контрольных органов находятся в постоянном контакте, решение близится», — уточнил Песков.

Он также отметил, что лидеры двух стран обсудили сирийский вопрос. У России и Турции нет существенных разногласий по вопросу референдума о независимости Иракского Курдистана, уточнил Песков.