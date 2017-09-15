Дворкович: власти готовы обсудить вопрос о поставке томатов из Турции с ряда предприятий

Правительство России готово обсудить вопрос о поставках томатов из Турции с ограниченного числа предприятий. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Наше предложение - открыть ограниченное число предприятий. Но это предложение пока не одобрено ни в России на правительственном уровне, ни в Турции. Это предложение в рамках консультаций, как рабочая гипотеза Минсельхоза и Россельхознадзора», - пояснил он.

Поставки турецких томатов обсуждались на заседании российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, которое состоялось 13-14 сентября в Турции.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Минсельхоз и Россельхознадзор изучают возможность частичного возобновления импорта турецких помидоров, запрещенного в 2016 г. По словам собеседников издания, несколько аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий начнут поставлять свои томаты в Россию уже с октября этого года. Первоначально разрешение на поставку будет действовать до апреля-мая 2018 г.

Импорт томатов, равно как и большинства овощей и фруктов из Турции, был запрещен с 1 января 2016 г. после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 на сирийско-турецкой границе. В августе 2017 г. министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил о возможных ответных мерах в случае сохранения эмбарго.