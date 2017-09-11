«Коммерсантъ» сообщил о вероятном возвращении в Россию турецких томатов в октябре

Минсельхоз и Россельхознадзор изучают возможность частичного возобновления импорта турецких помидоров, запрещенного в 2016 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на менеджера производителя тепличных овощей и представителей отраслевого объединения. По их сведениям, несколько аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий начнут поставлять свои томаты в Россию уже с октября этого года. Первоначально разрешение на поставку будет действовать до апреля-мая 2018 г. Профильные ведомства от комментариев отказались. Внутри российского правительства пока нет единства относительно сроков и методов отмены эмбарго турецких томатов, заключает собеседник издания.

Переговоры о поставках турецкой продукции ведутся, в частности, с «Магнитом» – вторым по обороту российским продуктовым ритейлером, отмечает источник издания. Председатель совета директоров сети Хачатур Помбухчан утверждает, что ему об этом ничего не известно. В «Auchan Россия» заявили о возможности возобновления поставок в течение двух-трех недель в случае снятия эмбарго.

Участники рынка ожидают, что до лета 2018 г. Турция успеет завезти в Россию 100 000–300 000 т томатов. Это сравнимо с турецким импортом до введения эмбарго. По данным Национального плодоовощного союза (НПС), в 2015 г. их импорт из Турции составил 338 000 т. В 2016 г. потребление тепличных томатов в России сократилось до 865 000 т против примерно 1 млн т двумя годами ранее, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Из материалов НПС следует, что турецкие томаты на полке могут стоить на 40 руб. за 1 кг дешевле отечественных.

Импорт томатов, равно как и большинства овощей и фруктов из Турции, был запрещен с 1 января 2016 г. после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 на сирийско-турецкой границе. В августе 2017 г. министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил о возможных ответных мерах в случае сохранения эмбарго.