Россельхознадзор разрешил девяти предприятиям Турции поставки салата, перца, кабачков и тыкв

Россельхознадзор с 1 сентября разрешил девяти предприятиям Турции поставки салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв.

Служба сообщила, что это решение было принято после оценки способности основных производителей этой продукции соблюдать российские фитосанитарные требования. Аудит поставщиков проведен в мае этого года, ввоз продукции возможен под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турции.

Поставки разрешены предприятиям Cavas Yonca Tarim - Rasim, Koltarim Ziraat Hayvancilik Sanayi ve ticaret Anonim, Ali Severoglu - Severoglu Tarim, Bati Soguk Hava, Bahsis Tarim Turizm Nakliyat Insaat ve Danismanlik, Gonkar Tarim Tasimacilik Madencilik Insaat Temizlik, Erza Tarim, Refik Zaman, Lider Gida.

Поставки перца были запрещены с 17 марта 2016 г., салата-латука и салата айсберг - с 16 мая 2016 г., кабачков и тыкв - с 19 мая 2016 г. Эти решения были приняты в связи с поступлением из Турции продукции, зараженной карантинными для России организмами. Кроме того, с 17 марта 2016 г. действует запрет на поставки гранатов, с 25 апреля 2016 г. - баклажанов.

Сегодня министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что Россия может допустить и поставки турецких помидоров - но в межсезонье и в небольших объемах.

«Думаю, турецкой стороне будем предлагать следующие варианты решения: прежде всего, поставки томатов в межсезонье. Есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий [обеспечивать рынок овощами]. Думаю, что сможем дать нашим коллегам, партнерам возможность вернуться в небольших объемах на российский рынок. Это будет справедливо», - сказал руководитель Минсельхоза России.