Ткачев: Россия может предложить Турции поставлять помидоры в межсезонье

Россия может предложить Турции возможность поставок помидоров в межсезонье, при этом объемы поставок могут быть небольшими, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

«Думаю, турецкой стороне будем предлагать следующие варианты решения: прежде всего, поставки томатов в межсезонье. Есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий (обеспечивать рынок овощами. - Прим. ред.). Думаю, что сможем дать нашим коллегам, партнерам возможность вернуться в небольших объемах на российский рынок. Это будет справедливо», - сказал глава Минсельхоза России.