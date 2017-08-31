Россия с 1 сентября снимет запрет на турецкие кабачки, салат и перец

С 1 сентября Россия снимет запрет на поставки из Турции салата, кабачков, перца и тыкв.

«По всем категориям, запрет на которые был введен весной 2016 г. по фитосанитарным соображениям, решение принято. С 1 сентября Россия снимает ограничения на поставки турецкого салата-латука, салата айсберг, кабачков, тыквы и перца. Такое решение принято по итогам проверок турецких предприятий специалистами Россельхознадзора в мае этого года», - сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью РБК, текст которого распространила пресс-служба ведомства.

«В свою очередь мы рассчитываем, что турецкие партнеры допустят на свой рынок российских экспортеров мяса говядины и птицы. Снятие ограничений должно проходить с двух сторон и быть обоюдным», - заявил он.

Министр в принципе не исключил, что в Россию допустят и томаты из Турции. «Надо находить компромиссы, золотую середину, которая устроит обе стороны. Ведь в конце осени заканчиваются сезонные овощи и возникает дефицит, который отечественные производители тепличных овощей пока не могут закрыть полностью, и мы так или иначе компенсируем его импортом, в том числе везем томаты из Азербайджана и Марокко. 14 сентября 2017 г. в Турции пройдет первое заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, на котором мы планируем обсудить весь спектр вопросов, в том числе томаты», - заявил он.