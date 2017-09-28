Минсельхоз подготовил предложения о возвращении турецких томатов в Россию

Министерство сельского хозяйства направило в правительство предложения по возможному восстановлению поставок томатов из Турции. Как передает «Интерфакс», это журналистам сообщил замруководителя ведомства Евгений Громыко. В этом вопросе он обратил внимание на обеспечение безопасности поставок и прослеживаемости продукции, пока этого не происходит.

По словам Громыко, Турция предложила семь предприятий, которые могут обеспечить эти два условия. Министерство отобрало некоторые из них. Переговоры продолжаются.

Россия запретила импорт сельхозпродукции из Турции с января 2016 г., после того как турецкий истребитель сбил в районе турецко-сирийской границы российский Су-24. После примирения двух стран эмбарго на турецкую продукцию постепенно отменялось, под запретом были оставлены только помидоры - с учетом интересов российских сельхозпроизводителей.