Покупатели молочных продуктов смогут с помощью смартфона проверить их подлинность
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Производитель молочных продуктов ООО «Галактика» (бренды «Большая кружка», «Сударыня» и проч.) запускает систему контроля подлинности сырья «Современная пищевая безопасность» (СПБ). Покупатели смогут узнать всю информацию о продукте, сканировав маркировку на упаковке с помощью смартфона. Презентация продукта состоится сегодня в одном из магазинов Х5 Retail Group в Петербурге. «Галактика» подписала соглашение с Х5 Retail Group, компания является техническим и информационным партнером проекта, говорит руководитель СПБ Дмитрий Тужиков. Проверить систему можно на сайте traceability.spb.ru, уже есть приложения для Android, для iOS появится позже.
Благодаря системе можно будет проверить подлинность продукции, узнать историю ее происхождения (например, адрес колхоза), информацию о переработчике сырья и адрес магазина, в который этот товар поступил; можно будет перейти на сайт Россельхознадзора, где будет представлена более детальная информация, включая фамилию ветеринарного врача, который делал прививки животным, и результаты анализов, которые он взял, объясняет Олег Дю, заместитель гендиректора «Галактики».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}