ФАС получила от структуры Fortum ходатайство о покупке «Юнипро»

Сургутская ГРЭС-2 «Юнипро»

Структура Fortum подала в ФАС ходатайство о приобретении «Юнипро», рассказал замруководителя ФАС Виталий Королев: это случилось некоторое время назад.

«Мы пока ещё не смотрели сделку, но там самый главный вопрос - попадает ли она под законодательство об иностранных инвестициях или нет», - уточнил Королев. ФАС в любом случае будет отправлять запрос в «Совет рынка» о том, как эта сделка может повлиять на цены на энергорынке, отметил чиновник. «Это будут Урал и Тюмень, где может усилиться доминирующее положение», - сказал Королев.

В сентябре стало известно, что немецкая E.On ведет переговоры о продаже оставшихся у нее 46,65% Uniper финской Fortum, сообщила немецкая компания.

В 2016 г. E.On разделила свои активы на две компании. Одной из них – Uniper – отошли активы в области электрогенерации и глобального трейдинга. В 2016 г. выручка Uniper составила 67,3 млрд евро, а скорректированная EBITDA – 2,1 млрд евро. Один из основных активов Uniper – российская энергокомпания «Юнипро», объединяющая шесть тепловых электростанций общей мощностью 11,1 ГВт. У российской «дочки» Fortum восемь тепловых электростанций мощностью до 10 ГВт. В 2017 г. компания получила право строительства в России 1 ГВт ветряных электростанций.

Соглашение может быть подписано в 2017 г. E.On рассчитывает получить 3,8 млрд евро. То есть вся Uniper оценена в 8,05 млрд евро. В сентябре 2016 г. E.On продала 53% Uniper в рамках IPO на Франкфуртской бирже. Таким образом, после закрытия сделки в 2018 г. немецкая компания выйдет из проекта.