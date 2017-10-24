«Аэрофлот» изменил правила возврата авиабилетов А. Гордеев / Ведомости

Аэрофлот» проинформировал агентов телеграммой, что отказ в визе больше не будет причиной для вынужденного возврата авиабилета, сообщил ресурс FrequentFlyers со ссылкой на телеграмму. Это подтвердили человек, близкий к «Аэрофлоту», и один из агентов компании.

Ранее пассажир, которому отказали в визе, мог вернуть даже невозвратный билет без штрафных санкций. Теперь отказ в визе не будет причиной для вынужденного возврата (по не зависящим от пассажира причинам). «Аэрофлот» новые правила считает абсолютно справедливыми, так как при покупке билета пассажир должен сам просчитывать свои риски. У пассажира есть опция - приобрести невозвратный билет или возвратный с небольшой доплатой. Компания не должна на себя брать риски пассажиров и финансовые потери», - говорит человек, близкий к «Аэрофлоту». В федеральных авиационных правилах (ФАП) не прописан возврат за отказ в визе. Например, в ФАП прописана возможность возврата денег по медицинским показаниям, но пассажир должен предоставить все необходимые документы, добавляет собеседник.

«В большинстве авиакомпаний отказ в визе не является основанием для возврата средств. "Аэрофлот" приводит свои правила в соответствие с рыночными практиками», - согласен гендиректор компании Ozon Travel (является агентом «Аэрофлота») Дмитрий Яковлев. Он уточняет, что «Аэрофлот» раньше возвращал деньги даже за невозвратные билеты, если пассажиру отказывали в любой визе, в том числе американской, британской или шенгенской.

«Аэрофлот» в телеграмме (с ней ознакомились «Ведомости») объясняет изменение правил тем, что необходимо «привести локальные нормативных акты компании в соответствие требованиям действующего законодательства (Федеральные авиационные правила-82) и вводом 01.11.2016 новой структуры тарифов».

ФАП-82 обязывают авиакомпании вернуть средства только в случае смерти или тяжелой болезни, но дают право дополнительно устанавливать основания для возврата, что и делал «Аэрофлот», поясняет Яковлев. Вторая причина в телеграмме, по сути, означает, что тарифы снизились и возвращать деньги по невозвратным тарифам перевозчик считает экономически нецелесообразным.

Представитель «Аэрофлота» не комментирует данную информацию.