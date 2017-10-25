Независимые АЗС пугают власти массовыми банкротствами
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Российский топливный союз (РТС), объединяющий независимые АЗС, обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Более половины российских заправок не принадлежат крупным нефтяным компаниям. Но сейчас они находятся на грани выживания, пишет президент РТС Евгений Аркуша. «Ведомости» ознакомились с текстом письма, Аркуша подтвердил его содержание.
Проблема в разном порядке ценообразования на оптовом и розничном топливных рынках. Розничный конкурентен, находится под контролем госорганов, цены на АЗС изменяются плавно, и их рост не превышает инфляцию. В то же время оптовый рынок олигопольный, на цены влияет много факторов: производство топлива, поставки на внутренний рынок, экспорт, запасы, цены на мировом рынке, курс рубля и т. д. «В отсутствие достаточной конкуренции и жесткого контроля ценообразования нефтяные компании влияют на биржевые цены», – пишет Аркуша. В итоге возникает диспаритет оптовых и розничных цен. К примеру, оптовые цены на дизтопливо во второй декаде октября выросли более чем на 20%, тогда как розничные – всего на 7,5%.
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