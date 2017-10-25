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Галина Старинская
ТЭК
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Цены на бензин надо регулировать

Независимые АЗС пугают власти массовыми банкротствами

Они просят государство регулировать оптовые цены на топливо так же, как и розничные

Российский топливный союз (РТС), объединяющий независимые АЗС, обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Более половины российских заправок не принадлежат крупным нефтяным компаниям. Но сейчас они находятся на грани выживания, пишет президент РТС Евгений Аркуша. «Ведомости» ознакомились с текстом письма, Аркуша подтвердил его содержание.

Проблема в разном порядке ценообразования на оптовом и розничном топливных рынках. Розничный конкурентен, находится под контролем госорганов, цены на АЗС изменяются плавно, и их рост не превышает инфляцию. В то же время оптовый рынок олигопольный, на цены влияет много факторов: производство топлива, поставки на внутренний рынок, экспорт, запасы, цены на мировом рынке, курс рубля и т. д. «В отсутствие достаточной конкуренции и жесткого контроля ценообразования нефтяные компании влияют на биржевые цены», – пишет Аркуша. В итоге возникает диспаритет оптовых и розничных цен. К примеру, оптовые цены на дизтопливо во второй декаде октября выросли более чем на 20%, тогда как розничные – всего на 7,5%.

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Комментарии  ()
Vsebashni.ru
22:13 24.10.2017
Может стоит перестать изобретать велосипед и просто отпустить розничные цены? Тогда нефтяным компаниям будет все равно, кто продает их бензин и все вернется на круги своя. А то в Казахстане уже дожили до бензина по карточкам и "не более 20 литров в руки". Госрегулирование цен оно такое - синоним слова дефицит. https://bnews.kz/ru/analysis/reviews/na_kontrole_u_prezidenta_rost_tsen_i_defitsit_na_rinke_gsm
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