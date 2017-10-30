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Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Газ ищет выход

«Лукойл» хочет продавать газ в Китай

Правительство уточняет условия разработки газового месторождения Хвалынское, которое расположено на границе России и Казахстана

Минэнерго России работает над уточнением условий СРП «Хвалынское», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет правительства о ходе реализации российских СРП. Предложения об обновлении текста соглашения подготовили профильные министерства и «Лукойл». Межправительственная комиссия России и Казахстана при участии «Лукойла» и «Газпрома» обсуждает возможность экспорта газа в Китай, для этого может быть использована инфраструктура Казахстана, сообщает агентство.

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