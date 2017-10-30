«Лукойл» хочет продавать газ в Китай

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«Лукойл» по-прежнему заинтересован в проекте, сообщал летом 2017 г. президент компании Вагит Алекперов Е. Разумный / Ведомости

Минэнерго России работает над уточнением условий СРП «Хвалынское», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет правительства о ходе реализации российских СРП. Предложения об обновлении текста соглашения подготовили профильные министерства и «Лукойл». Межправительственная комиссия России и Казахстана при участии «Лукойла» и «Газпрома» обсуждает возможность экспорта газа в Китай, для этого может быть использована инфраструктура Казахстана, сообщает агентство.