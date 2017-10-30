«Победа» впервые в России подала в суд на власти за недопуск к рейсам

На направления больше никто не претендовал, они свободны, причин для отказа нет, тем не менее «Победе» было отказано, говорит представитель авиакомпании М. Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы 24 октября зарегистрировал два иска «Победы» (100%-я «дочка» «Аэрофлота») к Минтрансу и Росавиации, говорится на сайте суда. Представитель «Победы» рассказал, что компания требует аннулировать два решения межведомственной комиссии при Минтрансе (МВК), которая летом отказала лоукостеру в допуске на направления Махачкала - Стамбул и Краснодар - Тбилиси.

МВК распределяет свободные международные направления, большинство в ней составляют чиновники Минтранса и Росавиации, ведет заседания (проходят раз в месяц) обычно замминистра транспорта Валерий Окулов. В комиссию также входят представители Минэкономразвития, ФАС, Минкультуры и других ведомств. Решения принимаются большинством голосов. Большинство в комиссии у Минтранса и Росавиации, решения, по сути, принимают именно они, рассказывали два федеральных чиновника. Но решения комиссии оформляются приказом Росавиации.

На эти направления больше никто не претендовал, они свободны, причин для отказа нет, тем не менее «Победе» было отказано, говорит представитель авиакомпании. «До обращения в суд мы пытались получить разъяснения в Минтрансе, но там просто сослались на решение комиссии. Тогда было решено обратиться в суд. Если решения будут аннулированы, то вопрос о допусках на эти направления может быть вынесен на комиссию повторно», - добавляет собеседник.

Впервые в России

Это первый случай в России, когда перевозчик пытается оспорить в суде решение межведомственной комиссии по допуску на международные направления, добавляет представитель «Победы».

В материалах Росавиации, которые агентство готовит к заседаниям комиссии и публикует на своем сайте, говорилось, что на направления Махачкала - Стамбул и Краснодар - Тбилиси «Победе» можно выдать допуск. Это означает, что двусторонние соглашения о воздушном сообщении соответственно с Турцией и Грузией позволяют авиакомпаниям летать по этим направлениям и что права на них свободны. По наблюдениям «Ведомостей», в таких случаях комиссия всегда выдавала допуск.

Представитель Росавиации посоветовал обратиться в Минтранс. Представитель министерства на запрос пока не ответил.

Когда направления свободны, но претендентов больше, чем имеющихся недельных частот, комиссия голосует, кому их отдать. Члены комиссии должны при этом руководствоваться такими критериями, как пунктуальность претендента, его финансово-экономическое состояние, отсутствие или наличие авиационных происшествий, наличие в парке российских судов и др. Но никто не проверяет по итогам голосования, почему голосовали так или иначе, эта процедура очень непрозрачна, рассказывал топ-менеджер российской авиакомпании.

«Победа» - от автомобиля до авиакомпании