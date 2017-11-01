Коньяк и шампанское проверят перед Новым годом

Производство коньяка в России растет, а натурального сырья для него – падает

Внеплановые проверки производителей и продавцов алкоголя обычны перед Новым годом, однако последние несколько лет проверяли в основном вина и шампанское, а не крепкие напитки А. Гордеев / Ведомости

Зампред правительства Александр Хлопонин (курирует оборот алкоголя) поручил Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генпрокуратурой проверить производителей и продавцов игристых вин, шампанского и коньяков, пишут «Известия».

На совещании у Хлопонина службы привели тревожную статистику: рынок отечественного коньяка в первом полугодии вырос на 12,2%, но производство дистиллятов в России сократилось на 7%, а импорт сырья - на 8%. По данным РАР, на этом рынке порядка 60% поддельного коньяка. Хлопонин поручил проверить всех 49 российских производителей коньяка.

Производство шампанского за девять месяцев упало на 16%, рассказали в аппарате Хлопонина. Это связано с продолжающимся перераспределением рынка в пользу более дешевого «вина игристого газированного» - в 2016 г. производство шампанского упало на 7%.

Производители считают, что с контрафактом можно бороться установлением минимальной отпускной цены: коньяк из виноградного спирта не может стоить в рознице дешевле 500 руб., а шампанское - дешевле 130 руб. за бутылку оптом.

Проверить всё

Внеплановые проверки производителей и продавцов алкоголя обычны перед Новым годом, однако последние несколько лет проверяли в основном вина и шампанское, а не крепкие напитки. Так, в 2016 г. Роскачество нашло отклонения в трети протестированных образцов - в основном, низкокачественный виноматериал и внесение углекислого газа (газирование).

В этом году резко усилилась борьба с алкогольными суррогатами - после того, как в декабре 2016 г. от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек. Реализация непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25% приостановлена до сих пор.

«Учитывая, что мы последние несколько лет стали в 18 раз реже ходить по точкам... очень важно провести такую рядовую проверку перед массовыми мероприятиями, перед Новым годом, когда люди закупают продукты питания на длительный период в большом количестве», - сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Результаты инспекций появятся в феврале 2018 г.

Что запрещал Онищенко