Коньяк и шампанское проверят перед Новым годом

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Внеплановые проверки производителей и продавцов алкоголя обычны перед Новым годом, однако последние несколько лет проверяли в основном вина и шампанское, а не крепкие напитки
А. Гордеев / Ведомости
Зампред правительства Александр Хлопонин (курирует оборот алкоголя) поручил Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генпрокуратурой проверить производителей и продавцов игристых вин, шампанского и коньяков, пишут «Известия».
На совещании у Хлопонина службы привели тревожную статистику: рынок отечественного коньяка в первом полугодии вырос на 12,2%, но производство дистиллятов в России сократилось на 7%, а импорт сырья - на 8%. По данным РАР, на этом рынке порядка 60% поддельного коньяка. Хлопонин поручил проверить всех 49 российских производителей коньяка.
Производство шампанского за девять месяцев упало на 16%, рассказали в аппарате Хлопонина. Это связано с продолжающимся перераспределением рынка в пользу более дешевого «вина игристого газированного» - в 2016 г. производство шампанского упало на 7%.
Производители считают, что с контрафактом можно бороться установлением минимальной отпускной цены: коньяк из виноградного спирта не может стоить в рознице дешевле 500 руб., а шампанское - дешевле 130 руб. за бутылку оптом.
Внеплановые проверки производителей и продавцов алкоголя обычны перед Новым годом, однако последние несколько лет проверяли в основном вина и шампанское, а не крепкие напитки. Так, в 2016 г. Роскачество нашло отклонения в трети протестированных образцов - в основном, низкокачественный виноматериал и внесение углекислого газа (газирование).
В этом году резко усилилась борьба с алкогольными суррогатами - после того, как в декабре 2016 г. от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек. Реализация непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25% приостановлена до сих пор.
«Учитывая, что мы последние несколько лет стали в 18 раз реже ходить по точкам... очень важно провести такую рядовую проверку перед массовыми мероприятиями, перед Новым годом, когда люди закупают продукты питания на длительный период в большом количестве», - сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Результаты инспекций появятся в феврале 2018 г.
Что запрещал Онищенко
Андрей Махонин / Ведомости
Январь 2005 г. Продукты с содержанием консервантов Е216 и Е217
Роспотребнадзор признал эти вещества вредными для здоровья человека
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Интерпресс / PhotoXPress
Март 2006 г. Охота на диких птиц
Запрещена охота на диких птиц из-за угрозы распространения птичьего гриппа
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Shakh Aivazov / AP
Март 2006 г. Вина из Грузии и Молдавии
Роспотребнадзор обнаружил в грузинском и молдавском вине тяжелые металлы и пестициды. Поставки молдавского вина возобновились ноябре 2007 г., но в сентябре 2013 г. снова были остановлены по требованию Росприроднадзора. Продукция грузинских виноделов вышла из-под запрета в июне 2013 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Май 2006 г. Минеральная вода "Боржоми" и "Набеглави" из Грузии
Роспотребнадзор установил несоответствие воды требованиям качества, а ее маркировки - требованиям к информации для потребителей. Запрет на ввоз “Боржоми” из Грузии действовал до мая 2013 г.
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PhotoXPress
Август 2007 г. Производство автомобильных технических жидкостей с использованием метанола
Запрет был введен в целях предупреждения отравлений в случае употребления технических жидкостей в качестве суррогатного алкоголя
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Ng Han Guan / AP
Сентябрь 2008 г. Пищевые продукты китайского производства, содержащие молоко
Причиной стали случаи отравления детей в Китае молочной продукцией, в которой обнаружили меланин
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Сергей Портер / Ведомости
Октябрь 2008 г. Использование вакцины "Грифор" для профилактики гриппа
Роспотребнадзор счел, что вакцина прошла не все контрольные процедуры, необходимые для допуска препарата к использованию
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Евгений Епанчинцев / ИТАР-ТАСС
Апрель 2009 г. Некоторые курительные смеси
Курительные смеси, содержащие шалфей предсказателей (Salvia divinorum), гавайскую розу (Argyreia nervosa) или голубой лотос (Nymphea caerulea). Экспертиза Роспотребнадзора установила психотропное воздействие таких смесей на организм человека и их потенциальную опасность для здоровья.
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Andrei Liankevich / AP
Начало июня 2009 г. Молочная продукция из Белоруссии
Причиной стала необходимость переоформления документов в соответствии с новым техрегламентом РФ на молоко и молочную продукцию, установленным в декабре 2008 г. Поставки белорусских молочных продуктов возобновились спустя две недели
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Damian Dovarganes / AP
Апрель 2010 г. Детские консервы из птицы Gerber products
Роспотребнадзор установил факт использования при производстве консервов хлорированного мяса индейки и цыпленка
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Руслан Кривобок / РИА Новости
Май 2010 г. Орехи и сухофрукты из Таджикистана
Причиной запрета стало распространение полиомиелита в республике. Ограничения действовали до июня 2010 г.
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Олег Давыдов / ИТАР-ТАСС
Май 2010 г. Дети из Таджикистана
Из-за вспышки полиомиелита в этой стране началась массовая иммунизация детей от этой болезни. Роспотребнадзор на период прививочной кампании запретил въезд в Россию из Таджикистана детей младше 6 лет до завершения полного курса иммунизации. Запрет был отменен в июле 2010 г.
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Misha Japaridze / AP
Июнь 2011 г. Овощи из Евросоюза
Причиной запрета стала вспышка кишечной инфекции в Европе, вызванная распространением кишечной палочки Escherichia coli. Ограничения на поставки овощей из ЕС действовали до августа 2011 г.
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Sergei Chuzavkov / AP
Февраль 2012 г. Сыры шести украинских производителей
В них обнаружили растительные жиры, информация о которых не была отображена на этикетках. В мае Роспотребнадзор разрешил четырем заводам вернуться на российский рынок. Полностью запрет был снят в сентябре 2012 г. на условиях соблюдения украинскими производителями требований ведомства
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T. Linack / Fotolia/PhotoXPress
Май 2012 г. Некоторые биологически активные добавки к пище
Запрещены производство и продажа биологически активных добавок к пище, содержащих части ряда растений: бругмансии, брунфелзии крупноцветковой, ипомеи, мимозы прерий, мимозы хостилис.
Основанием для запрета стала способность содержащихся в этих растениях веществ оказывать психотропное воздействие
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Petr David Josek / AP
Сентябрь 2012 г. Крепкий алкоголь из Чехии
В сентябре в Чешской Республике около 90 человек отравились спиртными напитками, содержавшими метиловый спирт. В ноябре Роспотребнадзор снял запрет на поставки алкоголя из этой страны, произведенного после 26 сентября 2012 г.
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Артем Коротаев / ИТАР-ТАСС
Июль 2013 г. Кондитерские изделия украинской компании Roshen
Основанием для запрета послужило несоответствие продукции нормативам безопасности и качества: в молочном шоколаде компании нашли бензопирен
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Brendon O'Hagan / Bloomberg
Август 2013 г. Молочная продукция производства новозеландской компании Fonterra
Власти Новой Зеландии объявили о ее заражении возбудителем ботулизма
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Павел Головкин / ИТАР-ТАСС
Октябрь 2013 г. Молочная продукция из Литвы
Роспотребнадзор обнаружил в ней опасные химические соединения, бактерии и грибки