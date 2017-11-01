Миллер предупредил китайцев о рисках дефицита газа без «Силы Сибири» Д. Абрамов / Ведомости

Двукратный разрыв между темпами роста потребления газа в Китае и увеличением его добычи гарантирует спрос на поставки по «Силе Сибири», заявил в Китае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Руководитель монополии сопровождает премьера Дмитрия Медведева в ходе его визита в Пекин.

В течение первых девяти месяцев 2017 г. потребление газа в КНР увеличилось на 26 млрд куб. м (до 168 млрд куб. м), посчитали в «Газпроме». Собственная добыча газа обеспечила лишь половину этого роста. Обеспечить разницу Китай может только увеличивая импорт газа. За январь - сентябрь 2017 г. страна импортировала 67 млрд куб. м газа (+22% по сравнению с показателем прошлого года), из которых 53% закупила в виде СПГ, сообщил журналистам Миллер. «Трубопроводные поставки из Центральной Азии не соответствуют текущему спросу. В этом отопительном сезоне Китай опять может столкнуться с дефицитом природного газа», - сказал Миллер. «Снять острый вопрос обеспечения пикового зимнего спроса» должны поставки «Газпрома» по «Силе Сибири», добавил предправления «Газпрома».

Россия пока не поставляет трубопроводный газ в Китай. В 2014 г. «Газпром» подписал с китайской CNPC контракт на поставку до 38 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что первые поставки начнутся 20 декабря 2019 г. Специально для этого проекта строится новый экспортный трубопровод «Сила Сибири». Из 2158 км линейной части газопровода уже построено более половины, сообщил вчера журналистам Алексей Миллер. «На текущий момент пройден «экватор» — построено 1120 км «Силы Сибири». Сварено в нитку 1348 км трубы», - сказал Миллер. До конца 2017 г. компания рассчитывает построить 1340 км газопровода, уточнил он. «И у нас, и у китайских партнеров есть абсолютная уверенность и четкое понимание, что [поставки ] начнутся в намеченный срок», - сказал Миллер.

Кроме того, Россия и Китай продолжат переговоры о поставках газа по другим маршрутам, передает слова премьер-министра России Дмитрия Медведева «Интерфакс». «Мы дальше будем работать над тем, чтобы договориться о поставках по западному маршруту», - сказал Медведев.

Западный маршрут, известный также как «Сила Сибири – 2» или «Алтай», - проект газопровода протяженностью около 2600 км. Предполагается, что он может быть построен для транспортировки газа с месторождений Западной Сибири на северо-запад Китая. Соглашение об основных условиях поставок газа по этому маршруту «Газпром» и китайская CNPC подписали в 2015 г. Предполагалось, что «Газпром» будет поставлять по трубопроводу до 30 млрд куб. м газа в год сроком на 30 лет.