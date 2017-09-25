«Газпром» сместил ExxonMobil в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер Евгений Разумный / Ведомости

Российский «Газпром» занял первое место в рейтинге топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. В рейтинге компании сравниваются по активам, выручке, прибыли и прибыли на инвестированный капитал.

«Газпром» поднялся с третьего места и сместил компанию ExxonMobil, лидера рейтинга в течение 12 лет, с первой строчки. «Газпром» «выигрывает», в частности, от потребностей Европы в российских поставках газа, пишет S&P Global Platts.

На втором месте немецкая E.On, на третьем - индийская Reliance Industries. В топ-5 рейтинга попали корейская Korea Electric Power и китайская China Petroleum & Chemical. На шестой строчке расположилась российская компания «Лукойл». В десятку вошли индийская Indian Oil, американские Valero Energy и ExxonMobil, и французская Total.

Российская «Транснефть» поднялась в рейтинге с 33-го на 14-е место, а «Роснефть» опустилась с седьмого на 22-е. «Новатэк» занял 44-е место, а «Татнефть» - 46-е.

В рейтинге также обращается внимание на «быстрорастущие компании». Наиболее значительный прирост показателей демонстрирует бразильская Centrais Eletricas Brasileiras, которая переместилась с 193-го на 47-е место. За ней следует Centrica Plc (поднялась со 156-го на 15-е место) и E.On, занявшая второе место в этом году по сравнению со 114-м в 2017 г.

На энергетические компании АТР приходится 88 позиций из 250, отмечает S&P Global Platts, три из них оказались в пятерке лидеров. Из 50 «быстрорастущих компаний» на АТР пришлось 20.

Выручка крупнейших мировых энергокомпаний из топ-10 выросла более чем на 30% и составила $1,1 трлн по сравнению с $830,2 годом ранее. Их совокупная прибыль упала на 14% до $63,7 млрд.

Ежегодный рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts был запущен в 2002 г. в рамках сотрудничества Platts и S&P Global Market Intelligence. Все компании в списке имеют активы на сумму более $5,5 млрд.