Основатель Papa John’s обвинил NFL в падении продаж пиццы

Исследования показали, что бренд пиццерий ассоциируется у потребителей с NFL Luke Sharrett/Bloomberg

Основатель пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер заявил, что ситуация в Национальной футбольной лиге (NFL) повлияла на падение продаж пиццы, передает Bloomberg.

Начиная с прошлого сезона, некоторые игроки НФЛ не вставали во время исполнения национального гимна США. Так они протестовали как против действий американских политиков, так и против насилия полицейских в отношении афроамериканцев.

По мнению основателя Papa John’s, руководство Национальной футбольной лиги должно было заняться разрешением конфликта раньше. «Лидерство начинается с самого верха, и это пример плохого лидерства», - заявил Шнаттер.

Акции Papa John’s в среду упали до минимального уровня за восемь месяцев после публикации финансовых результатов за III квартал. Компания также сократила годовые прогнозы прибыли и выручки.

Сделка с НФЛ стала основной предполагаемой причиной спада, передает спортивный телеканал ESPN слова президента Papa John’s Стив Ритчи. По его словам, исследования показали, что бренд пиццерий ассоциируется у потребителей с NFL. Когда там дела идут хорошо, то это положительно влияет на компанию, и наоборот, отметил Ритчи.

Papa John’s - официальный спонсор НФЛ с 2010 г.