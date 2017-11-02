Владелец «Инвитро» прокомментировал обвинение Онищенко о вывозе биоматериалов

Онищенко назвал «Инвитро» в качестве примера компании, которая вывозит биоматериал россиян за границу Сергей Бобылев/ТАСС

«Инвитро» может подать против Геннадия Онищенко иск о защите деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), сообщила компания.

У «Инвитро» может не остаться другого выхода, потому что речь идет не только об имени компании, но и о репутации всей российской лабораторной медицины, приводятся в сообщении слова основателя и совладельца «Инвитро» Александра Островского.

«Будет день, будет пища», - прокомментировал «Ведомостям» Онищенко заявление компании.

Заявление, которое вызвало претензии, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал в эфире телеканала «Россия 1» 31 октября. Тогда он привел «Инвитро» в качестве примера компании, которая вывозит биоматериалы россиян за границу. Спецслужбам пора взять под контроль работу в России иностранных лабораторий, которые делают медицинские анализы для населения, добавил Онищенко.

Президент Владимир Путин поднял проблему вывоза биоматериалов россиян 30 октября. «Вы знаете, биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают?» - сказал он во время встречи с членами Совета по правам человека.

Эту информацию Путин получит от спецслужб, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако ни президент, ни его пресс-секретарь не назвали организации, которые проводят данную работу.

Биоматериалы россиян не поставляются за границу, а утилизируются на территории России, сообщала «Инвитро».