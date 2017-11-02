Голландская KLM договорилась о продолжении полетов через Россию

Российскую авиакомпанию Air Bridge Cargo пустили в Амстердам Е. Разумный / Ведомости

После двухдневных переговоров голландская авиакомпания KLM и российская Air Bridge Cargo (АВС) заключили соглашение о сотрудничестве - оно позволяет АВС восстановить полеты в Амстердам в полном запрошенном объеме, сообщила пресс-служба российского Минтранса. Сама KLM получила разрешения на полеты в воздушном пространстве России до конца зимнего сезона (завершится в конце марта 2018 г.), уточняет Минтранс.

Авиационные власти двух стран продолжат совместную работу, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в будущем, добавили в пресс-службе.

Российский Минтранс угрожал закрыть небо для голландских авиакомпаний, из которых KLM крупнейшая: она единственная летает из Европы в Азию (полеты проходят над Сибирью). Это стало бы ответным шагом на то, что аэропорт Амстердама в этом году аннулировал слоты АВС.

ABC - крупнейшая российская грузовая авиакомпания и одна из крупнейших в мире (в январе-сентябре перевезла 416 538 т грузов, это 50,8% грузопотока всей российской гражданской авиации), входит в группу «Волга-Днепр» Алексея Исайкина. Слоты были аннулированы, так как загрузка аэропорта Амстердама росла непредвиденно быстрыми темпами: предельное количество взлетов/посадок достигнуто уже в этом году, на три года раньше, чем планировалось.

По данным газеты De Telegraaf, Россия предоставила время до этой субботы, чтобы урегулировать вопрос с правами на посадку. Основное требование России заключается в том, чтобы ABC смогла продолжить свою деятельность в голландском аэропорту и не использовать бельгийский Льеж для этих целей. Голландцы сдались раньше.

При закрытии неба KLM пришлось бы на рейсах из Европы в Японию, Китай и Южную Корею облетать Россию, что увеличит каждый полет на 3-5 часов, а затраты на пассажира - на 300-500 евро, сообщала De Telegraaf. Также KLM не смогла бы летать из Голландии в Москву и Санкт-Петербург.

Представители Air Bridge Cargo и KLM на запросы пока не ответили. У Air Bridge Cargo 19 самолетов, из них 18 Boeing 747.