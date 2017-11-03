«Новатэк» открыл новые крупные запасы нефти и газа Е. Разумный / Ведомости

«Новатэк» нашел новые запасы газа на Харбенском месторождении – 220 млрд куб. м, а также извлекаемые запасы нефти - более 40 млн т, говорится в сообщении компании (запасы по категории АВС1 + С2).

Эти запасы обнаружены после проведения геологоразведочных работ в этом году. Компания отмечает, что при испытании разведочной скважины 305 получен фонтанирующий приток нефти. На этом же месторождении продолжается бурение поисково-оценочных скважин 306 и 307, но уже на других горизонтах, тестировать скважины будут в ближайшее время, отмечает компания.

Удобное место

Харбенское месторождение расположено недалеко от будущего проекта «Арктик СПГ 2», газ с месторождения может быть поставлен и на него для сжижения, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Основное месторождение, которое планируется использовать для получения СПГ на заводе, – Утреннее, расположено на Гыданском полуострове. Первая линия «Арктик СПГ 2» может быть 6 млн т в год, для этого нужно использовать около 10 млрд куб. м газа, говорит эксперт. Проблем у «Новатэка» с ресурсной базой нет, считает эксперт. При текущих запасах максимальная добыча на месторождении может быть от 6 до 12 млрд куб. м газа в год, считает Полищук.

В июне предправления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что компания заинтересована в совместной с «Газпромом» разработке месторождений Тамбейской группы, в том числе для развития СПГ-проектов в Арктике. Однако тогда «Газпром» выбрал других партнеров.

Чуть позже предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что не исключает совместных СПГ-проектов с «Новатэком» на базе Тамбейской группы месторождений. «У Тамбейской группы месторождений огромные запасы, и на проекте идет прирост запасов. Такой прирост запасов на балансе "Газпрома" позволяет рассматривать проекты, которые направлены на газопереработку и газохимию и на сжижение природного газа, с российскими компаниями, которые имеют соответствующий опыт. В том числе компания «Новатэк» имеет такой опыт, и мы не исключаем, что те ресурсы, которые у нас появились на балансе, могут стать основой переговоров для совместных проектов для этой области тоже», - сказал он.

Танкеры для перевозки СПГ для «Арктик СПГ 2» «Новатэк» планирует заказывать в России, где создаются необходимые мощности, говорил Михельсон. По его словам, основной рынок и основной драйвер для «Арктик СПГ 2» – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Страны, которые сейчас экспортеры, скоро будут импортерами СПГ, полагает Михельсон, например, ожидается, что в 2021–2022 гг. на рынок выйдут Малайзия и Индонезия.

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