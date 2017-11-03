В ракетно-космическом центре «Прогресс» нашли злоупотребления на 400 млн рублей

«Прогресс» - одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности в России Петр Гридин / ТАСС

Российский бюджет потерял более 400 млн руб. из-за нарушений в ракетно-космическом центре «Прогресс», сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Ведомство возбудило два уголовных дела по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК) сотрудниками «Прогресса». Их имена или должности в сообщении не указываются.

По версии следствия, в 2010 г. «Прогресс» и компания, название которой не уточняется, заключили договор на сумму более миллиарда рублей. Компания должна была заняться работами по реконструкции и техническому перевооружению. Подрядчик получил деньги, но работы не завершил, сообщил СКР. А в декабре 2014 г. договор расторгли - и стороны договорились об отсутствии претензий друг к другу, отмечается в сообщении.

При этом уже после заключения договора и до 2015 г. сотрудники «Прогресса», как установил СКР, утвердили технические сметы для работ, предусмотренных этим контрактом. Сметы предусматривали использование собственных материалов стоимостью более 87 млн руб. Еще 132 млн руб., по данным следствия, заплатили другим подрядчикам за выполнение работ.

В 2014 и 2015 гг. «Прогресс» снова заключил два подобных контракта с неназванным ООО, но уже на сумму 3,3 млрд и 1,2 млрд руб. соответственно. По этим контрактам на «Прогресс» поставили оборудование, которое было оплачено из бюджета федеральной целевой программы, заявил СКР. Помимо этого сотрудники «Прогресса» заключили договоры на поставку дополнительного оснащения на 185 млн руб. Это было оплачено из средств «Прогресса». Но поставки так и не производились, так как заказанное оснащение уже входило в комплектацию поставленного оборудования, следует из сообщения СКР.

«Прогресс» - одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности в России. Главный офис находится в Самаре, есть филиалы в Москве, Краснознаменске, на Байконуре, в Рязани, Зернограде и Мирном. «Прогресс» производит ракеты-носители семейства «Союз».