Светлана Миронюк стала топ-менеджером PwC

Она будет отвечать за маркетинг и развитие бизнеса

Миронюк возглавляла «РИА Новости» десять лет – с 2003 по 2013 г. РИА Новости

Бывший главный редактор «РИА Новости» Светлана Миронюк вышла на работу в PwC в качестве руководителя службы маркетинга и развития бизнеса, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе PwC. Когда именно это произошло, представитель компании не уточнила.

Миронюк не ответила на звонок «Ведомостей».

Первым о назначении Миронюк в PwC сообщил Telegram-канал «Журналистика».

Миронюк возглавляла «РИА Новости» десять лет - с 2003 по 2013 г. Она покинула агентство при его объединении с радиостанцией «Голос России». До этого она работала в «Медиа-мосте» Владимира Гусинского и коммуникационном агентстве КРОС, которое возглавляет ее муж Сергей Зверев.

С 2012 г. она училась в бизнес-школе Chicago Booth, говорила Миронюк в интервью журналу Forbes в 2015 г.

В феврале 2016 г. Миронюк вышла на работу в Сбербанк: ее назначили на должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций. Через год Миронюк уволились.

PwC - глобальная международная сеть компаний, которая занимается консалтингом и аудитом. Это одна из самых крупных компаний в мире в своей сфере. Главный офис находится в Лондоне. PwC входит в «большую четверку».