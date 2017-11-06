Как соратник Трампа оказался партнером «Сибура»

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Как министр торговли Росс имеет влияние в правительстве практически по любому вопросу экономических отношений США с другими странами Jason Alden/Bloomberg

Министр торговли США 79-летний Уилбур Росс перед приходом в начале этого года в администрацию Дональда Трампа расстался с большей частью своих активов, пишет ICIJ. Но долю в судоходной компании Navigator Holdings оставил за собой. В 2016 г., как пишет ICIJ, Росс контролировал с соинвесторами 31,5% пароходства. Эта доля сейчас стоит $168 млн.

Среди крупнейших клиентов пароходства ICIJ называет нефтехимический холдинг «Сибур». По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator.