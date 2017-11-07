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Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Сбербанк взял слова обратно

«Сбербанк CIB» убрал из отчета критику в адрес Игоря Сечина

Банк рекомендует продавать акции «Роснефти», так как после 2019 года органический рост закончится

В середине октября «Сбербанк CIB» выпустил отчет о госкомпании «Роснефть»: аналитик Александер Фэк объясняет, что ее акции следует продавать, потому что после 2019 г. органический рост «Роснефти» будет почти равен нулю. Вопросы у «Сбербанк CIB» вызвала правильность расчета чистого долга, долговой нагрузки и свободного денежного потока «Роснефти», а также стратегии: после покупки ТНК-ВР за $51,3 млрд «Роснефть» не снижала долг, а потратила еще $14,8 млрд на активы по всему миру.

В первой версии отчета Фэк называет стиль управления главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина «сталинским» и критикует за политику агрессивных поглощений. Ту версию отчета «Сбербанк CIB» отозвал, рассказывают несколько сотрудников Сбербанка и подписчики аналитики «Сбербанк CIB». Представитель банка назвал ту редакцию отчета неактуальной: «Она выпущена с нарушением принятых стандартов качества аналитики «Сбербанк CIB», нарушения обнаружены самостоятельно, после чего выпущена скорректированная версия». «Если бы старшие товарищи заметили патологию раньше, то можно было бы остановить распространение болезни», – отозвался представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Аналитики банка традиционно и необъяснимо относились к «Роснефти» со странным избирательным вниманием, считает он.

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