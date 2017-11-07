«Новатэк» обнаружил новые запасы газа на Харбейском месторождении

Это поможет компании поддержать падающую добычу и выполнить контракты с потребителями

Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: «Новатэк» нашел больше газа

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«Новатэку» дополнительные запасы нужны. Добыча газа у компании снижается: с пиковых 67,9 млрд куб. м в 2015 г. добыча в 2016 г. снизилась на 2,7% до 66,1 млрд. Евгений Разумный / Ведомости

«Новатэк» нашел новые запасы газа на Харбейском месторождении – 220 млрд куб. м, а также извлекаемые запасы нефти – более 40 млн т, говорится в сообщении компании (запасы по категории АВС1 + С2).

Эти запасы обнаружены после проведения геолого-разведочных работ в этом году, сообщила компания. «Новатэк» отмечает, что при испытании разведочной скважины 305 получен фонтанирующий приток нефти. На Харбейском месторождении продолжается бурение поисково-оценочных скважин, отмечает компания.