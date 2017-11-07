NYT сообщила о тайной регистрации самолета российского миллиардера в США
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Совладелец попавшего под американские санкции «Новатэка» Леонид Михельсон тайно зарегистрировал бизнес-джет в США, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на документы из «Райского досье». Как правило, чтобы получить такую регистрацию, надо проживать в США или иметь гражданство этой страны, отмечает издание.
Регистрация в США повышает стоимость самолета в случае его дальнейшей перепродажи, упрощает бюрократические процедуры и, «как предполагается, позволяет привлечь меньше внимания при перемещении борта по миру», пишет издание. Кроме того, отмечает газета, владелец лайнера может избежать уплаты определенных налогов – в частности, налога на добавленную стоимость в размере 20%, если джет зарегистрирован и используется в Евросоюзе, пишет газета.
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