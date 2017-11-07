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Наталья Ищенко
Торговля и услуги

Россияне могут поставить рекорд по покупкам в китайский День холостяка

Основная площадка у российских пользователей – AliExpress

Число покупок россиян в китайских интернет-магазинах в период ежегодной распродажи 11 ноября вырастет в 25 раз по сравнению с другими днями года, прогнозируют аналитики «Яндекс.Денег».

11 ноября - так называемый День холостяка в Китае, праздник для людей, не обремененных семейной жизнью; в этот день китайцы активно покупают - в том числе онлайн. По мере роста китайского онлайн-ритейла в последние годы мировые продажи в этот день превышают обороты «черной пятницы» и «киберпонедельника».

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Комментарии  ()
Naissaar
13:23 07.11.2017
"Больше всего тратят в китайских магазинах жители Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, по данным «Яндекс.Денег»: в среднем по 919 руб. и 902 руб. за покупку соответственно" Понятно... Люди, обитающие вдали от мировых центров цивилизации...
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