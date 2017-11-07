Россияне могут поставить рекорд по покупкам в китайский День холостяка
Основная площадка у российских пользователей – AliExpress
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В прошлый День холостяка число российских покупок на китайских интернет-площадках подскакивало в 15 раз по сравнению с обычными днями года
Bobby Yip / REUTERS
Число покупок россиян в китайских интернет-магазинах в период ежегодной распродажи 11 ноября вырастет в 25 раз по сравнению с другими днями года, прогнозируют аналитики «Яндекс.Денег».
11 ноября - так называемый День холостяка в Китае, праздник для людей, не обремененных семейной жизнью; в этот день китайцы активно покупают - в том числе онлайн. По мере роста китайского онлайн-ритейла в последние годы мировые продажи в этот день превышают обороты «черной пятницы» и «киберпонедельника».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}