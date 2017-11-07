Россияне могут поставить рекорд по покупкам в китайский День холостяка

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В прошлый День холостяка число российских покупок на китайских интернет-площадках подскакивало в 15 раз по сравнению с обычными днями года Bobby Yip / REUTERS

Число покупок россиян в китайских интернет-магазинах в период ежегодной распродажи 11 ноября вырастет в 25 раз по сравнению с другими днями года, прогнозируют аналитики «Яндекс.Денег».

11 ноября - так называемый День холостяка в Китае, праздник для людей, не обремененных семейной жизнью; в этот день китайцы активно покупают - в том числе онлайн. По мере роста китайского онлайн-ритейла в последние годы мировые продажи в этот день превышают обороты «черной пятницы» и «киберпонедельника».