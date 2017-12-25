«Победа» предложила бесплатные билеты пассажирам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Но получить их пассажиры смогут только при наличии свободных мест в самолете

Petko Momchilov / AP

Авиакомпания «Победа» (на 100% принадлежит «Аэрофлоту») запустила акцию: пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки cмогут рассчитывать на бесплатный перелет, говорится в сообщении перевозчика.

Акция действует с 25 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. на всех рейсах авиакомпании. По условиям акции пассажир должен прийти к стойке регистрации в костюме сказочного персонажа, сообщить о своем желании получить перелет за счет компании и дождаться окончания регистрации. Но попасть на борт бесплатно он сможет только при наличии в самолете свободного кресла, следует из сообщения. При этом если пассажиру все же удастся попасть в самолет бесплатно, то весь полет ему придется провести в костюме. «Чтобы остальные пассажиры, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением», – объясняет «Победа».

Костюм для участия в акции должен быть «выполнен по стандарту», подчеркивает авиакомпания: «Обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки».

Перевозчик рассчитывает, что акцией воспользуются те, кто не смог купить билет на новогодние каникулы и кто может потратить какое-то время на ожидание в аэропорту. Какое именно – компания не уточняет. Билеты на рейс «Победы» продаются полностью, однако 3% пассажиров на рейс не приходят, уверяет авиакомпания.

Если вдруг участник акции захочет поменять предложенное ему место или перевезти дополнительный багаж, то за это придется платить, уточняется в сообщении.

Дедам Морозам и Снегурочкам не стоит рассчитывать на бесплатные перелеты «Победой», считает гендиректор Infomost Борис Рыбак. У «Победы» высокий коэффициент загрузки рейсов – 95% за 10 месяцев 2017 г. – и это означает, что спрос на перелеты «Победой» не подвержен фактору сезонности. В Новый год свободных кресел не будет, уверен он. В среднем по отрасли в России загрузка бортов – 72%, что тоже высокий показатель, в «мертвые периоды» она падает до 65%, говорит Рыбак.