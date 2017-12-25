Совладельца порта «Усть-Луга» заподозрили в отмывании денег в Австрии

Совладелец порта «Усть-Луга» подозревается в отмывании денег в Австрии Екатерина Кузьмина / Ведомости

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник продлил время содержания под стражей совладельцу компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту на 3 месяца - до 20 марта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Израйлит обвиняется в хищении при строительстве в порту «Усть-Луга» нефтебазы по заказу «Транснефти».

Также в суде было озвучено, что бюро Интерпола в Австрии подозревает Израйлита в отмывании денежных средств, это уголовное дело расследуют правоохранительные органы Вены. Детали венского дела не сообщаются.

«Усть-Луга» в Ленинградской области - один из крупнейших российских портов, за девять месяцев перевалил 76 млн т грузов. Израйлит считается его крупнейшим бенефициаром (с долей около 40%), до российского уголовного дела он также был председателем совета директоров компании.

В окончательной редакции обвинение по российскому делу Израйлиту предъявлено 27 октября, сейчас он знакомится с материалами, которые составляют 123 тома.

Израйлит был арестован 29 декабря прошлого года. Следствие считает, что при строительстве нефтебазы в порту, которое вело дочернее предприятие «Усть-Луги» «УЛПИК», у заказчика - структуры «Транснефти» - было похищено 93 млн руб. Правда, Дзержинский районный суд признал за заказчиком права взыскивать с УЛПИК 3,6 млрд руб. ущерба. Весь контракт на строительство составлял 16 млрд руб., в нем не были прописаны многие детали проекта.

В понедельник следователь объяснил необходимость продлить арест тем, что Израйлит имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, яхту и самолет, что дает ему возможность скрыться от следствия, передает «Интерфакс».