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Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Гвардии подрядчик

Совладельцем крупного подрядчика «Газпрома» стал выходец из Росгвардии

Небольшая уфимская компания «Петон» стала вторым по размерам строителем монополии

Андрей Гранкин приобрел 20% долей в ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон»), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». С осени 2016 г. Гранкин занимал должность начальника главного управления Росгвардии по Москве. Из Росгвардии Гранкин уволился осенью этого года в звании генерал-майора полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. «Ведомостям» связаться с Гранкиным не удалось. С представителем «Петона» тоже.

Сейчас Гранкин занимает в «Петоне» должность советника генерального директора по вопросам корпоративной безопасности. Из открытых источников о Гранкине известно, что до перехода в Росгвардию он являлся помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Ранее, когда МВД возглавлял Рашид Нургалиев, Гранкин руководил 17-м отделом ГУСБ МВД (служба охраны министра).

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Комментарии  ()
Funky_Monk
08:33 27.12.2017
Инвестиционный климат, говорите? Ну-ну. Прекрасная иллюстрация, как тут дела делаются.
00
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