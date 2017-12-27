Совладельцем крупного подрядчика «Газпрома» стал выходец из Росгвардии
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Андрей Гранкин приобрел 20% долей в ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон»), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». С осени 2016 г. Гранкин занимал должность начальника главного управления Росгвардии по Москве. Из Росгвардии Гранкин уволился осенью этого года в звании генерал-майора полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. «Ведомостям» связаться с Гранкиным не удалось. С представителем «Петона» тоже.
Сейчас Гранкин занимает в «Петоне» должность советника генерального директора по вопросам корпоративной безопасности. Из открытых источников о Гранкине известно, что до перехода в Росгвардию он являлся помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Ранее, когда МВД возглавлял Рашид Нургалиев, Гранкин руководил 17-м отделом ГУСБ МВД (служба охраны министра).
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