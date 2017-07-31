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Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Подрядчики поделили Россию

Контракты трех главных подрядчиков «Газпрома» в 2016 г. превысили 0,5 трлн руб.

Но структуры Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко займутся разными направлениями

В 2016 г. «Стройтранснефтегаз» (СТНГ; у Volga Group Геннадия Тимченко – 31,5%, у Газпромбанка – 10%) заключил с «Газпромом» и его дочерними компаниями, по данным «СПАРК-Интерфакса», контрактов почти на 238,6 млрд руб. и стал новым лидером среди подрядчиков «Газпрома». У «Стройгазмонтажа» (СГМ) Аркадия Ротенберга контрактов на 177,6 млрд руб., у «Стройгазконсалтинга» (с 2016 г. акционеры – Газпромбанк и United Capital Partners Ильи Щербовича) – на 121,2 млрд руб.; всего у трех компаний контрактов на 537,3 млрд руб.

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