Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Подрядчики поделили Россию
Контракты трех главных подрядчиков «Газпрома» в 2016 г. превысили 0,5 трлн руб.
Но структуры Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко займутся разными направлениями
- Артур Топорков
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Реальной альтернативы компаниям Тимченко и Ротенберга у «Газпрома» нет, размышляет партнер RusEnergy Михаил Крутихин
Сергей Портер / Ведомости
В 2016 г. «Стройтранснефтегаз» (СТНГ; у Volga Group Геннадия Тимченко – 31,5%, у Газпромбанка – 10%) заключил с «Газпромом» и его дочерними компаниями, по данным «СПАРК-Интерфакса», контрактов почти на 238,6 млрд руб. и стал новым лидером среди подрядчиков «Газпрома». У «Стройгазмонтажа» (СГМ) Аркадия Ротенберга контрактов на 177,6 млрд руб., у «Стройгазконсалтинга» (с 2016 г. акционеры – Газпромбанк и United Capital Partners Ильи Щербовича) – на 121,2 млрд руб.; всего у трех компаний контрактов на 537,3 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}