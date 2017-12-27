Геннадий Тимченко приобрел долю в кубанском производителе яблок

«Волга груп агро» (входит в инвестгруппу Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко) приобрела долю в капитале ООО «Южные земли» Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Волга груп агро» (входит в инвестгруппу Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко) приобрела долю в 35% в капитале ООО «Южные земли» (входит в агрохолдинг «АФГ Националь»), сообщила компания. Ранее сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Сумма сделки не раскрывается.

«Южные земли» занимаются интенсивным садоводством. Уже заложено 395 га яблоневых садов, питомник и первая очередь фруктохранилища на 5000 т. В проект вложено 2,3 млрд руб.

До конца 2018 г. компания заложит еще 306 га садов. На следующий год также запланировано строительство второй очереди фруктохранилища еще на 5000 т.

Volga Group инвестирует в энергетику, транспорт, логистику, инфраструктурное строительство и сельское хозяйство.

Партнерство с «Южными землями» - важный шаг в реализации стратегии в агросекторе, говорит директор по связям с общественностью Volga Group Антон Куревин. У группы уже есть другой проект по выращиванию яблок: в 2014 г. она приобрела миноритарную долю в компании «Алма продакшн», у которой более 300 га садов.

«Мы высоко оцениваем этот рынок с точки зрения его инвестиционной привлекательности и потенциала роста, в том числе за счет реализации государственной политики импортозамещения», - добавил Куревин.

Объединив ресурсы и опыт, компании смогут «вывести российское плодоводство на новый уровень развития, сделать отрасль более технологичной и конкурентоспособной», уверен гендиректор холдинга «АФГ Националь» Юрий Белов.