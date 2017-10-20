Бизнес
Платный
Екатерина Бурлакова
Агропром
Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Геннадий Тимченко разведет сады

«Волга груп» Геннадия Тимченко может заняться выращиванием яблок на Кубани

Совместный проект с «АФГ националь» имеет шансы стать крупнейшим игроком на этом рынке в стране

«Волга груп» миллиардера Геннадия Тимченко может войти в капитал «дочки» агрохолдинга «АФГ националь» – компании «Южные земли», рассказали «Ведомостям» два человека, слышавших о деталях этих переговоров от разных участников сделки. Ходатайство о покупке «Волга груп» доли в «Южных землях» уже поступило в Федеральную антимонопольную службу – соответствующий документ размещен на ее сайте. О какой доле идет речь, не сказано. Представитель «Волга груп» Антон Куревин подтвердил подачу ходатайства в ФАС, но не стал делиться подробностями. «Волга груп» получит миноритарный пакет около 30%, сообщил человек, близкий к «Волга груп». Представитель «АФГ националь» этот вопрос комментировать отказался.

«АФГ националь» – один из крупнейших агрохолдингов России, в частности крупнейший производитель риса (22% рынка). С 2015 г. холдинг выращивает картофель и овощи в открытом грунте в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, а также яблоки по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае. «АФГ националь» уже заложила около 400 га садов, по данным самой компании. Первый технический урожай собран в прошлом году. На 2018 г. запланирована закладка еще 300 га и строительство второй очереди фруктохранилищ емкостью 5000 т, рассказывал руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга Олег Рьянов. Планы не изменились, констатировал представитель «АФГ националь».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике