«Волга груп» Геннадия Тимченко может заняться выращиванием яблок на Кубани
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«Волга груп» миллиардера Геннадия Тимченко может войти в капитал «дочки» агрохолдинга «АФГ националь» – компании «Южные земли», рассказали «Ведомостям» два человека, слышавших о деталях этих переговоров от разных участников сделки. Ходатайство о покупке «Волга груп» доли в «Южных землях» уже поступило в Федеральную антимонопольную службу – соответствующий документ размещен на ее сайте. О какой доле идет речь, не сказано. Представитель «Волга груп» Антон Куревин подтвердил подачу ходатайства в ФАС, но не стал делиться подробностями. «Волга груп» получит миноритарный пакет около 30%, сообщил человек, близкий к «Волга груп». Представитель «АФГ националь» этот вопрос комментировать отказался.
«АФГ националь» – один из крупнейших агрохолдингов России, в частности крупнейший производитель риса (22% рынка). С 2015 г. холдинг выращивает картофель и овощи в открытом грунте в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, а также яблоки по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае. «АФГ националь» уже заложила около 400 га садов, по данным самой компании. Первый технический урожай собран в прошлом году. На 2018 г. запланирована закладка еще 300 га и строительство второй очереди фруктохранилищ емкостью 5000 т, рассказывал руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга Олег Рьянов. Планы не изменились, констатировал представитель «АФГ националь».
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