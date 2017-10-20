«Волга груп» Геннадия Тимченко может заняться выращиванием яблок на Кубани

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Совокупная площадь садов партнеров, если они договорятся о сделке, может превысить 3000 га, знает человек, близкий к одной из сторон Pixabay

«Волга груп» миллиардера Геннадия Тимченко может войти в капитал «дочки» агрохолдинга «АФГ националь» – компании «Южные земли», рассказали «Ведомостям» два человека, слышавших о деталях этих переговоров от разных участников сделки. Ходатайство о покупке «Волга груп» доли в «Южных землях» уже поступило в Федеральную антимонопольную службу – соответствующий документ размещен на ее сайте. О какой доле идет речь, не сказано. Представитель «Волга груп» Антон Куревин подтвердил подачу ходатайства в ФАС, но не стал делиться подробностями. «Волга груп» получит миноритарный пакет около 30%, сообщил человек, близкий к «Волга груп». Представитель «АФГ националь» этот вопрос комментировать отказался.

«АФГ националь» – один из крупнейших агрохолдингов России, в частности крупнейший производитель риса (22% рынка). С 2015 г. холдинг выращивает картофель и овощи в открытом грунте в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, а также яблоки по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае. «АФГ националь» уже заложила около 400 га садов, по данным самой компании. Первый технический урожай собран в прошлом году. На 2018 г. запланирована закладка еще 300 га и строительство второй очереди фруктохранилищ емкостью 5000 т, рассказывал руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга Олег Рьянов. Планы не изменились, констатировал представитель «АФГ националь».