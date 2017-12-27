Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018 Sergei Karpukhin / Reuters

Вице-премьер России Виталий Мутко, приостановивший на этой неделе деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), ушел и с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 г. «Россия-2018». Об этом сообщило агентство «Р-спорт».

По словам Мутко, председателем оргкомитета ЧМ-2018 станет его генеральный директор, член совета FIFA Алексей Сорокин. «Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в FIFA. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок», - заявил Мутко.

В понедельник, 25 декабря, исполком РФС временно приостановил полномочия Мутко как президента «в связи с кратковременной невозможностью их исполнения» на шесть месяцев. Временно исполняющим обязанности президента назначен генеральный директор РФС Александр Алаев. Он поблагодарил Мутко за работу и заметил, что чиновник продолжит управлять футболом, но уже как куратор в правительстве. «Мы договорились обо всем – Алаев будет всем управлять. А я буду рядом», – сказал Мутко (цитата по «Спорт-экспрессу»).

Тогда же Мутко заявил, что может оставить и пост председателя оргкомитета «Россия-2018», так как логично «остаться на госдолжности, уйти с общественных должностей». Он пообещал, что в должности вице-премьера продолжит курировать подготовку России к чемпионату мира по футболу.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря пожизненно лишил Мутко возможности участвовать в качестве официального лица от России в Олимпиаде. Помимо этого исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчане российская сборная не сможет выступить под национальным флагом. К соревнованиям будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которым предстоит выступить под нейтральным флагом. Мутко уже пообещал оспорить в спортивном арбитраже в Лозанне (CAS) решение МОКа о пожизненном запрете посещения им Олимпийских игр.